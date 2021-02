Arrestata maestra d’asilo mentre schiaffeggiava un bambino | ora è libera

(Di sabato 6 febbraio 2021) BOLOGNA – L’hanno fermata proprio mentre schiaffeggiava un bambino, dopo averla tenuta d’occhio per qualche tempo a causa dei suoi metodi ‘educativi’ considerati sospetti. E’ così finita in manette a Bologna una maestra di scuola materna, dipendente comunale, arrestata martedì scorso dai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Bologna centro per maltrattamenti su minori. Dopo la convalida dell’arresto eseguita dal Gip, però, la donna è stata rimessa in libertà senza l’adozione di misure cautelari personali che erano state richieste dalla Procura.

L'insegnante bolognese, che è anche una dipendente comunale, è stata incastrata dalle intercettazioni ambientali.