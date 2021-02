Antonella Elia | lo sfogo a Verissimo | “Problemi per rapporti intimi”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ancora rivelazioni importanti per quanto riguarda la vita privata di: ecco tutta la verità aNovità importanti per, che è stato protagonista durante l’ultima puntata di. La donna ha parlato nuovamente del tumore al seno svelando di aver avuto una quadrantectomia, la mutilazione di una parte del decolleté. E L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TeamElia3 : RT @lights_uppp: Vi svelo un segreto di pulcinella: Antonella Elia ama Giulia Salemi solo perché è la “rivale” di Elisabetta Gregoraci, che… - infoitcultura : Antonella Mosetti critica Antonella Elia: “Una donna che attacca le donne” - infoitcultura : Pietro Delle Piane, ex fidanzato Antonella Elia/ 'L'ho delusa e ferita, ma sono innamorato' - infoitcultura : Le lacrime di Antonella Elia per Nadia Toffa - infoitcultura : Antonella Elia, il racconto della malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

- - > Leggi Anche Michele Bravi e Chiara Galiazzo contro l'omofobia, la loro lettera a 'Verissimo' - - > Leggi Anchee il tumore al seno: 'La prevenzione mi ha salvato la vita' Un ...I ricordi diha ripercorso la morte del padre: ' Erano le vacanze di Pasqua e stavo dai nonni, non ero assolutamente voluta andare a Sanremo con mio papà e con Paola . ...Ancora rivelazioni importanti per quanto riguarda la vita privata di Antonella Elia: ecco tutta la verità a Verissimo ...Dopo il quadrante è stato riscontrato un carcinoma in situ, ma non ho svuotato il seno, e sono rimasta sotto stretto controllo. TELEVISIONE GfVip, Dayane Mello: «Quell'angelo biondo come mio fratello.