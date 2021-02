Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 6 febbraio 2021)D'Eusanio - GF Vip 5 (US Endemol Shine)alVip si è rivelata un autentico autogol per il programma. Se il suo ingresso, sulla carta forte, faceva sperare in una ’scossa’ per il reality, le cui dinamiche appaiono stantie e sfinite ormai da tempo, l’ex padrona di casa di Al Posto Tuo è invece inciampata in evitabili scivoloni, l’ultimo talmente grave da causarle l’espulsione. Dopo una battutaccia dal sapore razzista “vedi qualche ne*ro da queste parti?” (per la quale si è scusata) e dopo aver ‘punzecchiato’ Maria De Filippi perché a suo dire “è sempre in tv, non sa cosa vuol dire avere un figlio”,ha esternato una pesante insinuazione nei confronti di Laura Pausini e del suo compagno. Il tutto risale a ieri sera, prima della diretta su Canale ...