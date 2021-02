Alda D' Eusanio | accuse choc al compagno di Laura Pausini | «Lui la mena» La coppia | falso | la denunciamo

(Di sabato 6 febbraio 2021)D'su. La concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato che Paolo Carta, ildella, la picchierebbe., che in soli 7 giorni non ha certo...

Dopo essere incappata nella n - wordD'si è lasciata nuovamente andare a dichiarazioni che stanno facendo discutere. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri , D'era in bagno insieme a Samantha de Grenet, ...A quel punto intervieneD'che si lascia andare a delle pesanti illazioni contro l'artista e il suo compagno Paolo Carta : 'Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il ...“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva“. Inizia così il comunicato congiunto di Laura Pausini e del comp ...Alda D'Eusanio non risparmia nessuno, questa volta le gravi accuse sono rivolte al marito di Laura Pausini: "la picchia" ...