Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 11:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dal redazione da Francesco Vitale in studio proseguono oggi le consultazioni di Mario Draghi il premier incaricato vedrà Stamani le autonomie Leo e Italia viva poi nel pomeriggio Fratelli d’Italia PD e Forza Italia Grillo rivolge a Roma per incontro con i vertici del MoVimento 5 Stelle e domani Potrebbe partecipare alle consultazioni di draghi col movimento per un governo del premier incaricato arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi in avvio di mercati tematici lo spread tra Btp e Bund decennali si muove di qualche frazione attorno a quota 100 punti dopo una chiusura 99,9 di ieri il rendimento del BTP italiano allo 0,5% In un clima al momento stabile per tutti i titoli di stato della zona euro e col numero dei contagi che non cala è un primo caso divertenti inglese da lunedì la tua Adige ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dal redazione da Francesco Vitale in studio proseguono oggi le consultazioni di Mario Draghi il premier incaricato vedrà Stamani le autonomie Leo e Italia viva poi nel pomeriggio Fratelli d’Italia PD e Forza Italia Grillo rivolge aper incontro con i vertici del MoVimento 5 Stelle e domani Potrebbe partecipare alle consultazioni di draghi col movimento per un governo del premier incaricato arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi in avvio di mercati tematici lo spread tra Btp e Bund decennali si muove di qualche frazione attorno a quota 100 punti dopo una chiusura 99,9 di ieri il rendimento del BTP italiano allo 0,5% In un clima al momento stabile per tutti i titoli di stato della zona euro e col numero dei contagi che non cala è un primo caso divertenti inglese da lunedì la tua Adige ...

