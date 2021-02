Torino. Al via la potatura dell’alberata di Corso Sebastopoli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio sarà realizzata la potatura dei due filari alberati di Corso Sebastopoli. L’intervento, per un totale complessivo di 250 alberi (Celtis australis), durerà circa un mese e verrà realizzato nel tratto tra Corso Unione Sovietica e via Guido Reni, compresa l’area mercatale. Si cercherà di operare in modo da creare il minor disagio possibile agli operatori del mercato e alla viabilità (anche per la presenza di parcheggi nella tratta tra Corso Orbassano e via Guido Reni), lavorando con cantieri mobili, senza la necessità di interrompere l’attività mercatale, per la quale è prevista solo una chiusura anticipata di alcuni stalli a rotazione per i giorni strettamente necessari alle operazioni. L’ultimo intervento di potatura realizzato sull’intero ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio sarà realizzata ladei due filari alberati di. L’intervento, per un totale complessivo di 250 alberi (Celtis australis), durerà circa un mese e verrà realizzato nel tratto traUnione Sovietica e via Guido Reni, compresa l’area mercatale. Si cercherà di operare in modo da creare il minor disagio possibile agli operatori del mercato e alla viabilità (anche per la presenza di parcheggi nella tratta traOrbassano e via Guido Reni), lavorando con cantieri mobili, senza la necessità di interrompere l’attività mercatale, per la quale è prevista solo una chiusura anticipata di alcuni stalli a rotazione per i giorni strettamente necessari alle operazioni. L’ultimo intervento direalizzato sull’intero ...

