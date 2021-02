Tecnico Viola: Prandelli cerca l’equilibrio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi 5 Febbraio 2021 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si disputerà la partita -Fiorentina-Inter di Serie A. Il Tecnico Viola Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter di Conte di molti aspetti che riguardano l’atteggiamento della sua Fiorentina. Ha menzionato il mercato e i giocatori ancora indisponibili. Ma la cosa più importante è vittoria casalinga che porterebbe 3 punti indispensabili. Antonio Conte invece non ha rilasciato dichiarazioni. Fiorentina-Inter: formazioni e dove vederla Prandelli: che cosa ha detto il Tecnico Viola? L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Ribery. Prandelli dichiara: “La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi 5 Febbraio 2021 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si disputerà la partita -Fiorentina-Inter di Serie A. IlCesareha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter di Conte di molti aspetti che riguardano l’atteggiamento della sua Fiorentina. Ha menzionato il mercato e i giocatori ancora indisponibili. Ma la cosa più importante è vittoria casalinga che porterebbe 3 punti indispensabili. Antonio Conte invece non ha rilasciato dichiarazioni. Fiorentina-Inter: formazioni e dove vederla: che cosa ha detto il? L’allenatore della Fiorentina Cesareha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Ribery.dichiara: “La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto ...

MoliPietro : Tecnico Viola: Prandelli cerca l’equilibrio - sowmyasofia : Tecnico Viola: Prandelli cerca l’equilibrio - sportli26181512 : #Fiorentina, Prandelli: 'Ribery in dubbio per l'Inter. Stop Milenkovic eccessivo': Il tecnico viola: 'Lukaku è un c… - totofaz : @mirkonicolino Magari la lamentela non era relativa alla coppa Italia ma al campionato che, come detto dallo stesso… - infoitsport : Il futuro è oggi: da valutare l’operato del comparto tecnico. Viola Park vittoria di Rocco -