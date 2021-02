Tare aggredito da un pitbull: morto uno dei suoi cani (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA - Il ds della Lazio, Igli Tare , è stato aggredito da un pitbull sfuggito al padrone, mentre passeggiava con i suoi due cani. Il fatto è accaduto all'Olgiata, centro residenziale dove il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA - Il ds della Lazio, Igli, è statoda unsfuggito al padrone, mentre passeggiava con idue. Il fatto è accaduto all'Olgiata, centro residenziale dove il ...

TuttoMercatoWeb : Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita - laziopress : TMW | Disavventura per Tare, aggredito da un pitbull il suo cane perde la vita - GurzoBahri : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita - NandoPiscopo1 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita - LuigiBevilacq17 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita -