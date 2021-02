‘Responsabilità e cooperazione’: le parole del professore De Luca Picione all’Unifortunato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDa qualche giorno si registrano più contagi da coronavirus, a dimostrazione che non bisogna abbassare la guardia, nonostante la campagna vaccinale in corso, perché per superare questa crisi e ripristinare la normalità sono cruciali la responsabilità sociale e la cooperazione. “Il vaccino anti Covid è un passo importante ma non ci deresponsabilizza. Non è una sorta di amuleto che ci mette al riparo da ogni rischio. La pandemia la si supera su più piani, su quello della responsabilità sociale e della cooperazione”, osserva il prof. Raffaele De Luca Picione, professore Associato di Psicologia Dinamica e responsabile del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. “L’annuncio della scoperta del vaccino contro il Covid – prosegue – apre una nuova ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDa qualche giorno si registrano più contagi da coronavirus, a dimostrazione che non bisogna abbassare la guardia, nonostante la campagna vaccinale in corso, perché per superare questa crisi e ripristinare la normalità sono cruciali la responsabilità sociale e la cooperazione. “Il vaccino anti Covid è un passo importante ma non ci deresponsabilizza. Non è una sorta di amuleto che ci mette al riparo da ogni rischio. La pandemia la si supera su più piani, su quello della responsabilità sociale e della cooperazione”, osserva il prof. Raffaele DeAssociato di Psicologia Dinamica e responsabile del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. “L’annuncio della scoperta del vaccino contro il Covid – prosegue – apre una nuova ...

TV7Benevento : UniFortunato. 'Covid, il vaccino non è un amuleto, la pandemia si supera con la responsabilità sociale e la coopera… - nadalina78 : RT @FondazioneAVSI: #AVSI sul podio! pubblicata oggi la classifica delle #ong #topten in Italia: al primo posto per trasparenza 100% e al s… - AleCom1968 : RT @FondazioneAVSI: #AVSI sul podio! pubblicata oggi la classifica delle #ong #topten in Italia: al primo posto per trasparenza 100% e al s… - CollinsKangogo : RT @FondazioneAVSI: #AVSI sul podio! pubblicata oggi la classifica delle #ong #topten in Italia: al primo posto per trasparenza 100% e al s… - chiara_savelli : RT @FondazioneAVSI: #AVSI sul podio! pubblicata oggi la classifica delle #ong #topten in Italia: al primo posto per trasparenza 100% e al s… -