Repubblica: Gattuso sa che il suo futuro dipenderà dai risultati e non dagli umori di De Laurentiis (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta per preparar la sfida contro il Genoa. Lavoro duro, come sempre ha indicato Rino Gattuso, per ottenere i risultati che la squadra vuole. Il momento non è dei migliori, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma il tecnico non si lascia scoraggiare, scrive Repubblica, perché sa che quello che conta sono i risultati e i conti si faranno alla fine L’allenatore ha le spalle larghe e va avanti per la sua strada, sapendo che le valutazioni finali sul suo lavoro dipenderanno solo dai risultati: non dagli sbalzi umorali di Aurelio De Laurentiis e tanto meno da quelli (più legittimi) dei tifosi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta per preparar la sfida contro il Genoa. Lavoro duro, come sempre ha indicato Rino, per ottenere iche la squadra vuole. Il momento non è dei migliori, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma il tecnico non si lascia scoraggiare, scrive, perché sa che quello che conta sono ie i conti si faranno alla fine L’allenatore ha le spalle larghe e va avanti per la sua strada, sapendo che le valutazioni finali sul suo lavoro dipenderanno solo dai: nonsbalzi umorali di Aurelio Dee tanto meno da quelli (più legittimi) dei tifosi. L'articolo ilNapolista.

napolista : Repubblica: #Gattuso sa che il suo futuro dipenderà dai risultati e non dagli umori di #DeLaurentiis Nonostante le… - infoitsport : Repubblica sul Napoli: 'Brutto, sporco, cattivo. Gattuso si gioca la finale al ritorno' - napolista : Repubblica: nessun danno muscolare per Insigne, Demme sta meglio Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. La pros… - infoitsport : Repubblica - Buone notizie per Gattuso: sospiro di sollievo per Demme e Insigne! La prossima settimana - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Qualificazione rimandata tra una settimana a Bergamo, il piano di Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Gattuso Repubblica: nessun danno muscolare per Insigne, Demme sta meglio

Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. La prossima settimana tornerà dal Belgio anche Dries Mertens. Fabian Ruiz è stato sottoposto a tampone, si attende l'esito Secondo quanto scrive Repubblica, ...

Napoli, il tour de force continua. Insigne e Demme ok per il Genoa

Dopo il pari contro l'Atalanta nella semifinale di coppa Italia, Gattuso ha iniziato a preparare la sfida di sabato a Marassi contro i rossoblù. Il ?

Gattuso merita la stima di tutti, ma per lui a Napoli non c'è futuro La Repubblica Repubblica: Gattuso sa che il suo futuro dipenderà dai risultati e non dagli umori di De Laurentiis

Nonostante il periodo difficile e le numerose critiche che si sente addosso il tecnico continua a fare il suo lavoro perché sa che i risultati contano più degli umori dei tifosi ...

Repubblica sul Napoli: "Brutto…"

Il presidente non ha aiutato Gattuso, ma nemmeno Gattuso ha aiutato la squadra Non credo che Gattuso resterà a Napoli anche nella prossima stagione, a meno che non vinca lo Scudetto. In ogni caso, il ...

può tirare un sospiro di sollievo. La prossima settimana tornerà dal Belgio anche Dries Mertens. Fabian Ruiz è stato sottoposto a tampone, si attende l'esito Secondo quanto scrive, ...Dopo il pari contro l'Atalanta nella semifinale di coppa Italia,ha iniziato a preparare la sfida di sabato a Marassi contro i rossoblù. Il ?Nonostante il periodo difficile e le numerose critiche che si sente addosso il tecnico continua a fare il suo lavoro perché sa che i risultati contano più degli umori dei tifosi ...Il presidente non ha aiutato Gattuso, ma nemmeno Gattuso ha aiutato la squadra Non credo che Gattuso resterà a Napoli anche nella prossima stagione, a meno che non vinca lo Scudetto. In ogni caso, il ...