Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 5 febbraio su Rete 4 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quarto Grado, anticipazioni e i casi della puntata in onda venerdì 5 febbraio 2021 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda da stasera, venerdì 5 febbraio 2021 alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli e dei femminicidi di Roberta Siracusa e Sonia Di Maggio. Gli argomenti della puntata di venerdì 5 febbraio 2021 Il programma si occupa nuovamente del caso Peter ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 febbraio 2021)e i casi dellain2021 su4. Continua l’appuntamento settimanale conche andrà inda stasera,2021 alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nelladi stasera si parlerà dei sviluppi sul caso della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli e dei femminicidi di Roberta Siracusa e Sonia Di Maggio. Gli argomenti delladi2021 Il programma si occupa nuovamente del caso Peter ...

