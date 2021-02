Inter : ?? | AVVERSARI Ecco le scelte di Cesare Prandelli per #FiorentinaInter ?? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Prandelli e #Conte per #FiorentinaInter - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Prandelli: 'Dobbiamo riconoscere la forza dell'Inter, che ha tecnica, fisicità, profondità. Ha giocatori importanti, quell… - sportli26181512 : Prandelli: 'Inter più forte, vittoria meritata. Mi tengo la reazione': Il tecnico della #Fiorentina: 'Abbiamo fatto… - sportli26181512 : Prandelli: 'Il salto di qualità dipende da noi. Il Viola Park? Un segnale importante': Prandelli: 'Il salto di qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli Inter

Commenta per primo Al termine del ko contro l', il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato a Sky Sport : 'Abbiamo avuto una buona reazione al primo svantaggio. Poi, quando abbiamo preso il secondo gol, ci siamo aperti troppo. ...Commenta per primo Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l': 'Dopo il primo svantaggio abbiamo avuto una grande reazione, poi dopo il secondo gol la ...L'Inter passa facilmente al "Franchi" di Firenze e si mette alle spalle il ko di martedì in Coppa Italia contro la Juventus. L'aria della Serie A 2020-2021 fa bene ai nerazzurri che vincono, e convinc ...Dopo l’eurogol che ha sbloccato il match del Franchi tra Fiorentina-Inter, Nicolò Barella si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria rimediata questa sera contro la squadra di P ...