Polonia e Ungheria schierate contro Facebook e Twitter (Di venerdì 5 febbraio 2021) I due governi semi-autoritari, hanno da sempre imposto un ferrato controllo sui media tradizionali. Un modo per consolidare il proprio potere. Il rapporto con i social nei due paesi è un argomento spinoso e i due Stati remano in senso contrario a quello dell’Ue. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)L’intento è quello di non limitare i contenuti falsi come le fake news e annullando il controllo anche per i comportamenti razzisti e violenti. Una linea profondamente avversa a quella dei paesi dell’Unione europea che sta in gran parte cercando di trovare un punto di incontro tra la libertà d’espressione e la censura. Le vicende di queste settimana hanno portato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, a criticare il comportamento di Facebook e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) I due governi semi-autoritari, hanno da sempre imposto un ferratollo sui media tradizionali. Un modo per consolidare il proprio potere. Il rapporto con i social nei due paesi è un argomento spinoso e i due Stati remano in senso contrario a quello dell’Ue. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)L’intento è quello di non limitare i contenuti falsi come le fake news e annullando illlo anche per i comportamenti razzisti e violenti. Una linea profondamente avversa a quella dei paesi dell’Unione europea che sta in gran parte cercando di trovare un punto di intra la libertà d’espressione e la censura. Le vicende di queste settimana hanno portato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, a criticare il comportamento die ...

augusteo60 : RT @Iperbole_: Polonia e Ungheria presentano proposte di legge per obbligare i social network a non cancellare o bloccare chi diffonde noti… - BiancaMeravigl1 : RT @Iperbole_: Polonia e Ungheria presentano proposte di legge per obbligare i social network a non cancellare o bloccare chi diffonde noti… - ria_valle : RT @Iperbole_: Polonia e Ungheria presentano proposte di legge per obbligare i social network a non cancellare o bloccare chi diffonde noti… - leodalneg : RT @Iperbole_: Polonia e Ungheria presentano proposte di legge per obbligare i social network a non cancellare o bloccare chi diffonde noti… - Giusepp31112059 : @Lucrezi97533276 Per la Lega l'Europa vuol dire Polonia, Ungheria ..... -