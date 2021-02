Negramaro “Primo Contatto” | concerto in streaming su Livenow il 19 marzo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Isono i primi artisti in Italia ad annunciare, insieme al “Tour 2021”, anche uno specialein, che sarà in diretta in esclusiva suvenerdì 19alle ore 21:00. Lo show indal titolo “” sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un’esibizione speciale, unica nel suo genere. Ilsarà trasmesso suin diretta dalla prestigiosa venue “La Lanterna Rome”, che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo. I biglietti sono in vendita a partire dal 9 febbraio alle ore 11:00 al prezzo di € 10,90 su, € 10,90 su Ticketmaster/Vivaticket/Ticketone ...

1stronzaxamica1 : I @Negramaro hanno messo su ig un video sulla voglia di live e nelle stories il countdown di una diretta. Il primo… - C4LM1TY : Primo concerto: negramaro (ho portato la mia migliore amica perchè i suoi non volevano farla andare) Vorrei andare:… -

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro Primo

Aspettando l'autunno, isaranno la prima band italiana ad esibirsi in un live , in ... Titolo dell'evento sarà 'Contatto'; sarà trasmesso sulla piattaforma e offrirà, oltre alla visione, ...tornano dal vivo con le loro canzoni per il Contatto Tour 2021 e l'anteprima streamingContatto: ecco le date annunciate in diretta Instagram , con una performance chitarra e voce di ...Sono la prima band italiana protagonista di un grande concerto live che andrà in diretta sulla piattaforma LIVENow. Chiuderanno il tour a Bari, il 26 e 27 novembre al PalaFlorio ...“Contatto Tour 2021” è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per ...