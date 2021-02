Negramaro in concerto a marzo | ma in streaming Per il live si punta su ottobre

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro concerto

I biglietti per assistere alsono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11.00. Isono: Giuliano Sangiorgi (voce, ...... 15 città per 18 attesissimi concerti! 📍Aspettando l'autunno, isaranno la prima ... la data è fissata per il 19 marzo 2021! 👉 I biglietti per il tour, per ilin live ...“Contatto Tour 2021” è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a due an ...“Contatto Tour 2021” è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la nota band italiana torna a girare il nostro Paese. Sono 15 le città coinvolte in 18 concerti, che prenderanno il via il 7 ottobre.