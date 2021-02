Lockdown: aumentano i disturbi alimentari tra i più giovani (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’isolamento da Lockdown dovuto alla pandemia può avere effetti devastanti per la salute fisica e mentale di bambini e teenager. In particolare si registra l’aumento dei disturbi alimentari tra i più giovani. A pari passo con l’isolamento e la mancanza di socializzazione di bambini e adolescenti, vi è l’aumento dell’uso dei social media, fattore che contribuisce enormemente ad un incremento nei casi di problemi legati all’alimentazione. I ricercatori della Royal College of Paediatrics and Child Health associano questi disturbi alla riduzione o alla mancanza di attività fisica all’aria aperta, alla chiusura dei centri sportivi, e all’impatto economico della pandemia sulle famiglie. Un altro fattore contribuente è l’aumento dei tempi d’attesa nelle liste degli specialisti e la ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’isolamento dadovuto alla pandemia può avere effetti devastanti per la salute fisica e mentale di bambini e teenager. In particolare si registra l’aumento deitra i più. A pari passo con l’isolamento e la mancanza di socializzazione di bambini e adolescenti, vi è l’aumento dell’uso dei social media, fattore che contribuisce enormemente ad un incremento nei casi di problemi legati all’alimentazione. I ricercatori della Royal College of Paediatrics and Child Health associano questialla riduzione o alla mancanza di attività fisica all’aria aperta, alla chiusura dei centri sportivi, e all’impatto economico della pandemia sulle famiglie. Un altro fattore contribuente è l’aumento dei tempi d’attesa nelle liste degli specialisti e la ...

