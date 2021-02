La paternità di Cristiano Malgioglio | il cantante svela l’identità dei 3 figli

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021), 75 anni, è un personaggio che fa discutere per il suo estro e la sua personalità dirompente. Dichiaratamente omosessuale, è riuscito a creare un rapporto di trasparenza con il pubblico che lo segue e in un’intervista di qualche anno fa ha rivelato di avere 3. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ildi Mi sono innamorato di tuo marito ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 con le sue gag esilaranti che hanno dato tanto da fare ai siti che si occupano di moviola televisiva. Sono famosissimi i meme dirimbalzati da uno smartphone all’altro. Il dolore per la perdita della mamma Se da un lato il pubblico è abituato a vedere unfolcloristico, il risvolto della medaglia è un uomo dalla forte emotività e ...