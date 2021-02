La costruzione di un mito, tra totem e tabù (Di sabato 6 febbraio 2021) Stalin modificava la storia della Rivoluzione d’Ottobre cancellando nelle foto ufficiali via via tutti i suoi oppositori – e non solo dalle foto. Con Mario Draghi sta avvenendo il contrario: secondo l’adagio “io lo conoscevo bene”, il suo reale alto profilo diventa un totem, ma popolare. L’operazione è iniziata con la foto di studenti dell’esclusivo liceo gesuitico Massimo che ha rivelato nientemeno una amicizia con il presentatore tv Magalli. Non c’è media che, non elaborando l’immagine reale dell’uomo delle tre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Stalin modificava la storia della Rivoluzione d’Ottobre cancellando nelle foto ufficiali via via tutti i suoi oppositori – e non solo dalle foto. Con Mario Draghi sta avvenendo il contrario: secondo l’adagio “io lo conoscevo bene”, il suo reale alto profilo diventa un, ma popolare. L’operazione è iniziata con la foto di studenti dell’esclusivo liceo gesuitico Massimo che ha rivelato nientemeno una amicizia con il presentatore tv Magalli. Non c’è media che, non elaborando l’immagine reale dell’uomo delle tre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : costruzione mito I Mercati di Traiano riaprono con la mostra Napoleone e il mito di Roma

La mostra Napoleone e il mito di Roma si conclude con il famoso quadro Napoleone con gli abiti dell'... si rivolgono ai posteri e partecipano alla costruzione della leggenda dell'Imperatore.

Dall'altra l'uomo devoto all'antico con, nel cuore, il mito di Roma, città che non incontrò mai da ... presa già a modello per la realizzazione della Colonna Vendôme a Parigi, per la costruzione (mai ...

Roma - Da un lato il politico acuto, il condottiero, l’imperatore. Dall’altra l’uomo devoto all’antico con, nel cuore, il mito di Roma, città che non incontrò mai da vicino, ma che volle celebrare com ...

Riapertura della mostra 'Raffaello. L'invenzione del divino pittore'

Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei annunciano la riapertura e la proroga di Raffaello. L'invenzione del divino pittore, accessibile fino al 19 febbraio 2021, prima di partire per Zagabria, c ...

