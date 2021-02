Instagram insegue TikTok | arrivano le Storie a scorrimento verticale?

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ancora una volta. Secondo il sito specializzato TechCrunch starebbe testando la possibilità di far fruire agli utenti le "" in manierae non in maniera orizzontale,...

jimihendrix1980 : Instagram insegue TikTok, le Storie a scorrimento verticale -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram insegue

Gazzetta del Sud

ancora una voltaTikTok. Secondo il sito specializzato TechCrunch starebbe testando la possibilità di far fruire agli utenti le Storie in maniera verticale e non in maniera ...ancora una voltaTikTok. Secondo il sito specializzato TechCrunch starebbe testando la possibilit di far fruire agli utenti le "Storie" in maniera verticale e non in maniera ...La possibilità sarebbe in fase di test, lo ha confermato alla testata tecnologica TestCrunch il team di sviluppo di Instagram ...Instagram ancora una volta insegue TikTok. Secondo il sito specializzato TechCrunch starebbe testando la possibilità di far fruire agli utenti le Storie in maniera verticale e non in maniera orizzonta ...