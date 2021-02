Il prototipo di Xiaomi è avveniristico | quattro lati curvi | niente porte e pulsanti

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il concept phone del produttore cinese è un salto in avanti: tutti esonoe non c’è nessuna interruzione sui. Insieme alla tecnologia di ricarica wireless a distanza potrebbe rappresentare un tassello del futuro dell’azienda...

Digital_Day : Lo smartphone del futuro (prossimo) secondo Xiaomi: tutto schermo su tutti i lati e nessun tasto

Va comunque sottolineato che il video mostra al momento solo un render 3D di uno smartphone concetto, ma secondo quanto è stato affermato daesisterebbe già unaziendale reale con ...Concept Phone Non è stato dichiarato al momento dunque se uno smartphone simile vedrà mai la luce ufficialmente o se resterà solo un. Considerati però i diversi annunci a riguardo ...Il concept phone del produttore cinese è un salto in avanti: tutti e quattro i lati sono curvi e non c’è nessuna interruzione sui lati. Insieme alla tecnologia di ricarica wireless a distanza potrebbe ...Il colosso cinese Xiaomi continua ad impegnarsi nello sviluppo di smartphone sempre più innovativi: l’ultimo ad essere brevettato è Mi Mix Alpha 2, proposto in due versioni che differiscono per il pos ...