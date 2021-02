Il PrimaFestival di Sanremo 2021 a Giovanna Civitillo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Va aildi, lo comunica in anteprima DavideMaggio.it. La moglie di Amadeus, direttore artistico del Festival numero 71, ha attirato l’attenzione degli sponsor che l’hanno fortemente voluta alla guida deldi. Lo annuncia oggi DavideMaggio.it spiegando che laha rinunciato in passato alla conduzione de La Vita In Diretta, cedendo il posto a Rosanna Cacio e Raffaella Longobardi, ma non ha potuto di certo rifiutare la possibilità di sostenere il marito nella sua seconda avventura festivaliera.non sarà sul palco del Teatro Ariston di, per ora, ma alla conduzione del ...

Data in lizza per affiancare il marito Amadeus sul palco dell'Ariston, Giovanna Civitillo condurrà, invece, il PrimaFestival ...
Giovanna Civitillo avrà un ruolo di primo piano nella 71esima edizione del Festival di Sanremo: ecco che cosa farà ...