Ibra ascoltato da Procura Figc dopo la lite con Lukaku

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attaccante del Milan, Zlatanhimovic è stato, a quanto apprende l’Adnkronos, in videoconferenza dalladellache sta indagando sul faccia a faccia che lo svedese ha avuto con il belga dell’Inter Romelulo scorso 26 gennaio nel corso del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia che ha portato poi i nerazzurri in semifinale. Nelle prossime ore laascolterà anche la versione dei fatti del bomber dell’Inter, mentre è già statol’arbitro della gara Paolo Valeri, segno evidente che lasta continuando a portare avanti l’indagine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il primo ad essereè stato l'arbitro Valeri che ha chiarito di non aver compreso i ... espulsione per doppia ammonizione ade giallo da diffidato a Lukaku. Il secondo ad essere ...Nelle prossime ore la Procura ascolterà anche la versione dei fatti del bomber dell'Inter Lukaku, mentre è già statol'arbitro della gara Paolo Valeri, segno evidente che la Procura sta ...Rissa nel derby, la Procura federale ascolta Ibra. Poi toccherà a Lukaku Lo svedese sentito in videoconferenza. Dopo l’arbitro Valeri, che durante il match di Coppa Italia si era limitato ad ammonire ...Lo svedese sentito in videoconferenza. Dopo l'arbitro Valeri, che durante il match di Coppa Italia si era limitato ad ammonire i giocatori, adesso starà al nerazzurro dare la sua versione dei fatti ...