I ristoranti non riaprono la sera (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia era uscita sul Corriere ed era stata rilanciata da alcuni presidenti di Regione; ristoranti aperti in zona gialla la sera e a pranzo in zona arancione: Il Comitato tecnico scientifico fissa le regole per l'apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione, sia pur con alcune restrizioni. «Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura», precisa il Cts in una nota chiarendo che si tratta delle regole che dovranno essere applicate se arriverà il via libera. Il CTS ha però smentito tutto con una nota:"Non c'è alcun via libera alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura"

