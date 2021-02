I Foo Fighters ritornano con l’attesissimo album “Medicine at midnight” (Di venerdì 5 febbraio 2021) È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo atteso album dei Foo Fighters “Medicine At midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), disponibile in versione CD, vinile e digitale! “Medicine At midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”. L’attesa è cresciuta in modo esponenziale con la pubblicazione di ogni nuova traccia e l’album è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foo Fighters di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) È uscito oggi, venerdì 5 febbraio, il nuovo attesodei FooAt” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), disponibile in versione CD, vinile e digitale! “At” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”. L’attesa è cresciuta in modo esponenziale con la pubblicazione di ogni nuova traccia e l’è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei miglioridei Foodi ...

