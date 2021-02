'Ho una bomba nel portabagagli del suv'. Ma è un falso allarme. Forse voleva evitare un controllo della velocità

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nessun esplosivo nell'auto fermata alla frontiera con la Svizzera, a Gaggiolo (Varese), per la quale nel primo pomeriggio è scattato l'. 'Ho unain auto', ha detto il quarantenne italiano ...

NicolaPorro : ???????????????????? oggi sgancia una bomba sul delegato ai servizi di #Conte. Ecco cosa è successo e cosa dovrebbero chiarir… - NicolaPorro : Una strana agenzia sgancia una bomba sul ruolo di #Conte nel prossimo #GovernoDraghi. Ecco i dettagli: verità o vel… - Agenzia_Italia : Allarme Cgil: 'L'Istat certifica il rischio imminente di una bomba sociale' - infoitinterno : «Ho una bomba in auto! Ho una bomba in auto!» - gaiaat91 : RT @memymango_: la sentite quella sensazione? quella sensazione di orgoglio, di potenza, di unione, di famiglia sono tanto fiera di Lou e d… -

Ultime Notizie dalla rete : una bomba

Nessun esplosivo nell'auto fermata alla frontiera con la Svizzera, a Gaggiolo (Varese), per la quale nel primo pomeriggio è scattato l'allarme. 'Hoin auto', ha detto il quarantenne italiano che era alla guida del Suv, parole che hanno innescato subito il protocollo di sicurezza con tanto di evacuazione di abitazioni e strutture ...Nessun esplosivo nell'auto fermata alla frontiera con la Svizzera, a Gaggiolo (), per la quale nel primo pomeriggio è scattato l'allarme. 'Hoin auto', ha detto il quarantenne italiano che era alla guida del , parole che hanno innescato subito il protocollo di sicurezza con tanto di evacuazione di abitazioni e strutture ...A seguito dell'annuncio del guidatore del Suv con la bomba a bordo, al confine con la Svizzera, sono stati evacuati gli edifici nel raggio di 500 metri.Fermato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe iniziato a urlare: 'Ho una bomba, la macchina è piena di esplosivi'. Bloccate le strade e la linea ferroviaria. Le forze dell'ordine hanno messo in sicu ...