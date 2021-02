Grillo-Conte | così M5s non può dire di no a Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Elevato doveva scendere. Ed è arrivato a Roma. Lo aspettano tutti all’hotel Forum. Ma arriva o non arriva? Una delegazione di giornalisti per ingannare l’attesa si affaccia sui Mercati Traianei dove è appena stata inaugurata una mostra su Napoleone e il mito di Roma. Si sente una voce: “Ma lo sapete che in realtà Bonaparte a Roma personalmente non è venuto mai?”. E un altro: “Non è anche Beppe stavolta ci dà buca, visto che ormai si sente un Imperatore?”. Battute. Sorrisi. Si fa sera. E invecenon può mancare all’appuntamento. Anche se per adesso all’hotel Forum non si vede arrivare. Dagli uffici stampa nel pomeriggio viene comunicato un punto fermo, cioè che domani alle 11 il fondatore M5s incontrerà i vertici del partito a Montecitorio, tra cui anche l’ormai ex premier, per stabilire una linea il più possibile unitaria prima delle ...