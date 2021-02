'Grande Fratello Vip', Giulia a Pierpaolo: 'Se non ti fidi cambia aria' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora schermaglie amorose tra Giulia e Pierpaolo nella Casa ' Grande Fratello Vip '. I due riaprono un argomento che li riporta allo scontro: la gelosia del ragazzo. Lui recrimina alla Salemi delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora schermaglie amorose tranella Casa 'Vip '. I due riaprono un argomento che li riporta allo scontro: la gelosia del ragazzo. Lui recrimina alla Salemi delle ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - vogliotrichechi : @Laura12779950 @martina16153059 @Frances32035178 Da una parte sono convinta che il Grande Fratello dovrebbe chiuder… - rajnbowmuke : RT @sunflower_two: Tatuaggio di Pier: certe luci non puoi spengerle Stefania: 'Tipo quelle del grande fratello' ORLANDO SCUSAMI DEVI RIANI… -