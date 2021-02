Grande Fratello Vip, Dayane Mello il ricordo più bello di suo fratello (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande fratello Vip, Dayane ricorda Lucas Mello Dayane MelloNella casa del Grande fratello Vip i concorrenti ascoltano le parole di Alfonso Signorini “Mi vien da dire che nessun programma televisivo può essere più bello della vita” ha detto infatti il conduttore, che ha poi chiesto a Dayane di parlare di suo fratello. “Lucas era molto amato, era un ragazzo con una personalità molto particolare” ha detto la modella, ricordando il suo Grande amore per la famiglia “Lui era tutto orgogliosa di avere una sorella donna” ricorda con il sorriso. La modella svela poi il ricordo più bello che la lega a Lucas, ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Vip,ricorda LucasNella casa delVip i concorrenti ascoltano le parole di Alfonso Signorini “Mi vien da dire che nessun programma televisivo può essere piùdella vita” ha detto infatti il conduttore, che ha poi chiesto adi parlare di suo. “Lucas era molto amato, era un ragazzo con una personalità molto particolare” ha detto la modella, ricordando il suoamore per la famiglia “Lui era tutto orgogliosa di avere una sorella donna” ricorda con il sorriso. La modella svela poi ilpiùche la lega a Lucas, ...

