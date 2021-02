Governo Draghi, Movimento 5 stelle verso la scissione? I contrasti interni e il voto su Rousseau (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati quasi otto anni da quelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio del 2013 che hanno visto lo straordinario exploit del Movimento 5 stelle. Tre poli, centrosinistra, centrodestra e pentastellati, nessuno con una maggioranza che permetteva di governare. Si usciva dalle “lacrime e sangue” dell’esecutivo tecnico a guida Monti, che a dicembre 2012 non aveva più una maggioranza in parlamento. Siamo nel 2021, torna un nome tecnico (o istituzionale se vogliamo, per allontanare lo spettro della riforma Fornero), ma i 5 stelle non se ne sono più andati. Il Movimento si è però evoluto, si è aperto, non è più quello di otto anni fa che affermava di non volersi alleare con nessuno costringendo le forze della scorsa legislatura al Patto del Nazareno Renzi-Berlusconi. Dalle elezioni del 2018, il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati quasi otto anni da quelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio del 2013 che hanno visto lo straordinario exploit del. Tre poli, centrosinistra, centrodestra e pentastellati, nessuno con una maggioranza che permetteva di governare. Si usciva dalle “lacrime e sangue” dell’esecutivo tecnico a guida Monti, che a dicembre 2012 non aveva più una maggioranza in parlamento. Siamo nel 2021, torna un nome tecnico (o istituzionale se vogliamo, per allontanare lo spettro della riforma Fornero), ma i 5non se ne sono più andati. Ilsi è però evoluto, si è aperto, non è più quello di otto anni fa che affermava di non volersi alleare con nessuno costringendo le forze della scorsa legislatura al Patto del Nazareno Renzi-Berlusconi. Dalle elezioni del 2018, il ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - AOCampione : RT @andrea_cangini: 400mila imprese chiuse, 600mila posti di lavoro persi: ma davvero c’è qualcuno che intende sottrarsi alla responsabilit… - fausto_cag : @dariodivico Questa è la solita illusione dei ceti dominanti. Porteremo la resistenza dei ceti subalterni dentro il governo Draghi. -