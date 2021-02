Genoa-Napoli (6 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 6 febbraio 2021) Il ritorno di Ballardini ha cambiato completamente le prospettive del Genoa, che solo un mese fa annaspava in zona retrocessione e oggi dopo il 3-0 sul campo del Crotone la guarda con sei punti di vantaggio su Torino e Cagliari. A Marassi arriva il Napoli di Gattuso in una gara delicata per gli azzurri che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 6 febbraio 2021) Il ritorno di Ballardini ha cambiato completamente le prospettive del, che solo un mese fa annaspava in zona retrocessione e oggi dopo il 3-0 sul campo del Crotone la guarda con sei punti di vantaggio su Torino e Cagliari. A Marassi arriva ildi Gattuso in una gara delicata per gli azzurri che InfoBetting: Scommesse Sportive e

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - infoitsport : Napoli col dubbio Insigne, Gattuso pensa ad un turno di riposo col Genoa - infoitsport : GAZZETTA - Napoli con il 4-3-3 contro il Genoa: out Insigne, spazio a Politano ed Elmas dal primo minuto - 100x100Napoli : Le probabili scelte di #Ballardini e #Gattuso - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l'informazione e il filo diretto con i tifosi del Napoli di Super Sport 21 alla vigilia di G… -