Dayane Mello in videochiamata ha seguito la veglia funebre del fratello

La modella brasiliana insieme alla sua famiglia ha potuto partecipare in videochiamata alla veglia funebre di Lucas

Dayane Mello ha potuto seguire in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, morto in un incidente stradale all'età di 27 anni. Lo ha confermato a Globo l'altro fratello di Dayane, Juliano. E ancora ieri la modella brasiliana ha avuto la possibilità grazie alla produzione di parlare con il fratello Juliano e con il padre. Nel daytime di ieri si è visto il momento in cui a Dayane è stata data la notizia della morte di Lucas. La giovane si trovava in confessionale da sola. Per sostenerla nel suo dolore, la regia del Gf ha chiamato anche Rosalinda

