Covid | in Abruzzo | tre comuni in zona rossa Ordinanza Marsilio

LaStampa : Covid, dove sono diffuse le varianti in Italia: il caso Alto Adige e Abruzzo e il rischio di nuovi lockdown - thomasschael : #COVID19 #ABRUZZO: #VARIANTEINGLESE FA PAURA, ZONE ROSSE #ATESSA, #SANGIOVANNI TEATINO E #TOCCO CASAURIA… - AnsaAbruzzo : Covid: Abruzzo, tre comuni in zona rossa - AnsaAbruzzo : Scuola: Flc-Cgil, istituire presidi sanitari Covid interni - giovgiorgetti : Abruzzo - Covid: Regione fornisce 30 ecografi polmonari portatili alle Usca Abruzzesi | cuoreeconomico -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

... dove ci sono casi di variante brasiliana - e dell'- a Chieti, dove sono stati registrati ...è stato pubblicato il consueto monitoraggio settimanale relativo al'andamento della pandemia di......, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Con riferimento al ...temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza- 19 "...Anche se l’Rt generale non cambia, si osserva comunque un leggero peggioramento dei dati. Ci sono cinque Regioni dove l’Rt medio sarebbe superiore a 1, quindi da zona arancione, ma non cambiano colore ...Come la scorsa settimana il valore è pari a 0,81. In tredici regioni si evidenzia un trend di casi in aumento. E l'Istituto superiore di sanità mette in guardia dalle nuove varianti: «Possono portare ...