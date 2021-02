Covid: calano casi e indice Rt in Gb, ma altri 1000 morti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tornano sotto quota 20.000 (19.114, circa mille meno di ieri) i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di quasi 800.000 test giornalieri, per effetto del lockdown e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tornano sotto quota 20.000 (19.114, circa mille meno di ieri) i contagi giornalieri danel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di quasi 800.000 test giornalieri, per effetto del lockdown e ...

