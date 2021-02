Così (con tenacia) Draghi andrà dritto alla meta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre il presidente del Consiglio incaricato, prof. Mario Draghi, è nel secondo giorno delle consultazioni è importante sottolineare un tratto della sua personalità che lo rendono particolarmente adatto a tener fede all’indirizzo, dato dal Capo dello Stato, di costituire un governo “senza una maggioranza politica predefinita”: la sua costanza, o perseveranza o tenacia, nel perseguire obiettivi. Ho avuto modo di conoscere Draghi nel 1982, al mio rientro in Italia. Eravamo ambedue al secondo piano di Via Venti Settembre, ma in uffici fisicamente distanti. Io in quello che allora era il ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e lui nelle stanze dei Consiglieri del ministro del Tesoro. Prima che partisse per la Banca mondiale abbiamo avuto un paio di lunghi scambi di opinione. Capitò anche che per caso ci incontrammo in ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre il presidente del Consiglio incaricato, prof. Mario, è nel secondo giorno delle consultazioni è importante sottolineare un tratto della sua personalità che lo rendono particolarmente adatto a tener fede all’indirizzo, dato dal Capo dello Stato, di costituire un governo “senza una maggioranza politica predefinita”: la sua costanza, o perseveranza o, nel perseguire obiettivi. Ho avuto modo di conoscerenel 1982, al mio rientro in Italia. Eravamo ambedue al secondo piano di Via Venti Settembre, ma in uffici fisicamente distanti. Io in quello che allora era il ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e lui nelle stanze dei Consiglieri del ministro del Tesoro. Prima che partisse per la Banca mondiale abbiamo avuto un paio di lunghi scambi di opinione. Capitò anche che per caso ci incontrammo in ...

borghi_claudio : Manderò a Lilli un mio poster autografato con le diecimila lire e un set di freccette così si sfoga ?? #ottoemezzo - c_appendino : La Città di Torino è da sempre in prima linea per prendersi cura delle persone senzatetto. Con il piano di inclusio… - borghi_claudio : @REstaCorporate Ma voi del M5S così, tanto per pudore, un pochino di silenzio invece che andare a rompere le scatol… - MariaNicastro9 : RT @Babi0990: #ÖzgeyeDogumGünüDilegim Vorrei che questo giorno così importante per te, dove sei circondata dall’affetto di tutte le persone… - Oregos2 : RT @n0tturna: che belle le conversazioni dove non devi pensare a cosa dire perché il tutto viene naturale, e sei così a tuo agio con quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Così con Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio: Marcia dice addio a Felipe!

...diplomatico però non è intenzionato a rinunciare a lei e così decide di dichiararle tutto il suo amore. Genoveva è sempre più gelosa perché è convinta che Felipe si stia frequentando di nascosto con ...

Apple lavora a un visore di realtà virtuale con schermi in 8k (ma costerà tremila dollari)

Sappiamo con certezza che da anni sta sviluppando sistemi per riconoscere il movimento degli occhi ... Il sistema sarebbe così più leggero sia in termini costruttivi che hardware. Le fonti di The ...

Riecco l’opera alla Scala con l’elegante «Così fan tutte» Corriere della Sera ...diplomatico però non è intenzionato a rinunciare a lei edecide di dichiararle tutto il suo amore. Genoveva è sempre più gelosa perché è convinta che Felipe si stia frequentando di nascosto...Sappiamocertezza che da anni sta sviluppando sistemi per riconoscere il movimento degli occhi ... Il sistema sarebbepiù leggero sia in termini costruttivi che hardware. Le fonti di The ...