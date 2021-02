Calo omicidi, ma aumento di quelli in famiglia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo i recenti dati Istat in Italia, è in Calo il tasso di omicidi. Ma sono in aumento gli omicidi in famiglia. L’istituto di Statistica ha inoltre stilato i dati dei primi sei mesi del 2020: la situazione degli omicidi che hanno avuto come vittime le donne si è aggravata del 45% del totale, contro il 35% dei primi sei mesi del 2019, raggiungendo addirittura il 50% durante il lockdown tra marzo e aprile 2020. Le donne sono state uccise principalmente in ambito affettivo/familiare (90% nel primo semestre 2020) e da parte di partner o ex partner (61%). La convivenza forzata 24h su 24 unita a tutte le problematiche che il coronavirus ha portato con sé, ha provocato una esacerbazione degli animi e dei rapporti familiari già vacillanti. Le donne vittima di violenza si sono perciò ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo i recenti dati Istat in Italia, è inil tasso di. Ma sono ingliin. L’istituto di Statistica ha inoltre stilato i dati dei primi sei mesi del 2020: la situazione degliche hanno avuto come vittime le donne si è aggravata del 45% del totale, contro il 35% dei primi sei mesi del 2019, raggiungendo addirittura il 50% durante il lockdown tra marzo e aprile 2020. Le donne sono state uccise principalmente in ambito affettivo/familiare (90% nel primo semestre 2020) e da parte di partner o ex partner (61%). La convivenza forzata 24h su 24 unita a tutte le problematiche che il coronavirus ha portato con sé, ha provocato una esacerbazione degli animi e dei rapporti familiari già vacillanti. Le donne vittima di violenza si sono perciò ...

