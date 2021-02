BTS: la boyband coreana fenomeno del momento (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook sono i sette ragazzi sud coreani BTS, il primo gruppo K-Pop a debuttare alla numero #1 della Billboard Top 200, ad avere tre singoli certificati Oro negli Stati Uniti e l’unico gruppo a ricevere il premio Top Social Artist per tre anni consecutivi ai Billboard Music Award (2017, 2018 e 2019). Musica, ma anche tanta presenza sui social: online tutti ne parlano, tanto che nel 2017 e nel 2018 si sono aggiudicati il titolo di Top Social Artist ai Billboard Music Award, oltre ad entrare nel Guinness dei primati nel 2018 come gruppo musicale con il maggior numero di interazioni su Twitter. Il 2020 dei BTS “All’inizio della nostra quarantena, ci siamo presi una pausa dopo aver viaggiato tanto negli ultimi anni. Siamo stati tutti in grado di riconnetterci con le nostre famiglie e abbiamo avuto tempo per ... Leggi su newsagent (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook sono i sette ragazzi sud coreani BTS, il primo gruppo K-Pop a debuttare alla numero #1 della Billboard Top 200, ad avere tre singoli certificati Oro negli Stati Uniti e l’unico gruppo a ricevere il premio Top Social Artist per tre anni consecutivi ai Billboard Music Award (2017, 2018 e 2019). Musica, ma anche tanta presenza sui social: online tutti ne parlano, tanto che nel 2017 e nel 2018 si sono aggiudicati il titolo di Top Social Artist ai Billboard Music Award, oltre ad entrare nel Guinness dei primati nel 2018 come gruppo musicale con il maggior numero di interazioni su Twitter. Il 2020 dei BTS “All’inizio della nostra quarantena, ci siamo presi una pausa dopo aver viaggiato tanto negli ultimi anni. Siamo stati tutti in grado di riconnetterci con le nostre famiglie e abbiamo avuto tempo per ...

