Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 4 febbraio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 4 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5916 spettatori (22.34% di share) nel primo episodio e 5483 (24.88%) nel secondo; su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avuto 2208 spettatori, 9.46% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1538 spettatori (7.78%); su Rai2 il film The Equalizer 2 ha avuto 1946 spettatori (7.85%), mentre lo Speciale TG3 su Rai3 703 spettatori (2.74%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1136 spettatori (5.93%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita ...

