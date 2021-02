Armando furioso in studio contro Nicole | Uomini e Donne anticipazioni

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 5 febbraio 2021)-e--solonotizie24L’edizione in corso diperIncarnato non sembra essere delle migliori, dato che il cavaliere si troverà a fare i conti con la delusione ricevuta dae che a quanto pare è anche pronta a da dare il ben servito all’uomo. Nuovo momento ad alta tensione nel programma di, dato che i protagonisti del parterre degli over in queste settimane si trova costretto a fare i conti con una lunga serie di scontri. Secondo le nuovediffuse in merito alla puntata che andrà oggi 5 febbraio 2021 avremo modo di vedere un atto del confronto tra Aurora e Giancarlo, mentre l’attenzione in un secondo momento si concentrerà su ...