Anticipazioni spagnole Una Vita | una brutta sorpresa per Marcia

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ledella soap Unaci rivelano che perci sarà un nuovo duro colpo da affrontare. Vi ricordiamo che la domestica brasiliana, dopo una serie di ostacoli, sarà a un passo dal fatidico “sì” con il suo Felipe, ma qualcosa andrà storto, in quanto in chiesa irromperà all’improvviso suo marito Santiago. Un duro colpo perche, però, in un primo momento non riuscirà a tenerla lontana dall’avvocato, ma poi qualcosa cambierà e lei lo lascerà con un biglietto. Successivamente, invece, si renderà conto che Santiago non è, in realtà, il suo vero marito. Unapuntate,ritrova Santiago e chiude con Felipe? Nello specifico, sappiamo e vi ricordiamo che l’arrivo di Santiago ad Acacias 38 interromperà ...