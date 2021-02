A Città della Pieve, il 'buen retiro' di Mario Draghi (dove la gente tifa per lui) (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - È a Città della Pieve, un borgo umbro della Val di Chiana, il 'buen retiro' di Mario Draghi. È lì che nei giorni convulsi delle consultazioni, il presidente del Consiglio incaricato si è rifugiato. Nel casolare immerso nella campagna al confine tra Umbria e Toscana l'ex presidente della Bce è rientrato anche mercoledì sera, probabilmente per sottrarsi ai riflettori; ed è da qui che che è ripartito questa mattina intorno alle 9 alla volta di Roma, distante 150 km, scortato dalle forze dell'ordine. Nell'ultimo anno Draghi ha vissuto abbastanza stabilmente con la moglie a circa un chilometro dal borgo umbro, in un casolare in mezzo al verde acquistato nel 2009 per trascorrere periodi di vacanza. Il legame con il ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - È a, un borgo umbroVal di Chiana, il '' di. È lì che nei giorni convulsi delle consultazioni, il presidente del Consiglio incaricato si è rifugiato. Nel casolare immerso nella campagna al confine tra Umbria e Toscana l'ex presidenteBce è rientrato anche mercoledì sera, probabilmente per sottrarsi ai riflettori; ed è da qui che che è ripartito questa mattina intorno alle 9 alla volta di Roma, distante 150 km, scortato dalle forze dell'ordine. Nell'ultimo annoha vissuto abbastanza stabilmente con la moglie a circa un chilometro dal borgo umbro, in un casolare in mezzo al verde acquistato nel 2009 per trascorrere periodi di vacanza. Il legame con il ...

