Volley, Champions League: Busto Arsizio demolisce Schwerin e accede ai quarti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quattro su quattro. Dopo Conegliano, Novara e Scandicci, anche la Unet E-Work Busto Arsizio conquista il pass per i quarti di finale della Champions League femminile 2020-21. Le Bustocche di coach Musso dominano nell’incontro con la SCC Palmberg Schwerin, padrone di casa nella “bolla tedesca” con un netto tre set a zero con i parziali di 25-20, 25-13, 25-12. Un successo che proietta Busto alla fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso la Pool A con un piazzamento che le garantisce l’accesso ai quarti senza dover tenere conto degli ultimi risultati delle altre compagini. RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League FEMMINILE 2020/2021 MATCH SENZA STORIA – Un po’ di lotta nel primo parziale, poi puro ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quattro su quattro. Dopo Conegliano, Novara e Scandicci, anche la Unet E-Workconquista il pass per idi finale dellafemminile 2020-21. Lecche di coach Musso dominano nell’incontro con la SCC Palmberg, padrone di casa nella “bolla tedesca” con un netto tre set a zero con i parziali di 25-20, 25-13, 25-12. Un successo che proiettaalla fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso la Pool A con un piazzamento che le garantisce l’accesso aisenza dover tenere conto degli ultimi risultati delle altre compagini. RISULTATI E CLASSIFICHEFEMMINILE 2020/2021 MATCH SENZA STORIA – Un po’ di lotta nel primo parziale, poi puro ...

