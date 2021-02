Un murales su una palazzina a Colleferro per Willy: è dell’artista Lucamaleonte (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della AS Roma sono “orgogliose” di inaugurare il nuovo murale dell’artista Lucamaleonte dedicato a Willy Monteiro Duarte. L’opera è stata realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater, situata in via Colle Bracchi 1 nel Comune di Colleferro, in cui il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della AS Roma sono “orgogliose” di inaugurare il nuovo murale dell’artista Lucamaleonte dedicato a Willy Monteiro Duarte. L’opera è stata realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater, situata in via Colle Bracchi 1 nel Comune di Colleferro, in cui il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia.

