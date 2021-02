Twitter: come funziona Birdwatch, il sistema di fact-checking contro le fake news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il principale problema dei social network come Twitter o Facebook rimangono le fake news e i contenuti fuorvianti. Se per la sicurezza e l’ondata di odio qualcosa si sta muovendo nel corso degli ultimi mesi, il prossimo obiettivo è riuscire a imbastire un enorme sistema di fact-checking che consenta a ogni singola piattaforma di intervenire tempestivamente prima che la bufala inizi a circolare tra i profili degli utenti. Twitter ha cominciato a sperimentare un nuovo meccanismo di controllo che permette agli utenti di combattere la disinformazione. Il caso scatenante che ha costretto la compagnia ad intervenire in prima persona sono state le ultime elezioni presidenziali USA, in cui il social ha voltato le spalle all’ex presidente degli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il principale problema dei social networko Facebook rimangono lee i contenuti fuorvianti. Se per la sicurezza e l’ondata di odio qualcosa si sta muovendo nel corso degli ultimi mesi, il prossimo obiettivo è riuscire a imbastire un enormediche consenta a ogni singola piattaforma di intervenire tempestivamente prima che la bufala inizi a circolare tra i profili degli utenti.ha cominciato a sperimentare un nuovo meccanismo dillo che permette agli utenti di combattere la disinformazione. Il caso scatenante che ha costretto la compagnia ad intervenire in prima persona sono state le ultime elezioni presidenziali USA, in cui il social ha voltato le spalle all’ex presidente degli ...

gianluigibuffon : 1100 volte come la prima volta. Adesso. Ancora una volta. Fino alla fine! ???? #InterJuve - Quirinale : #Mattarella: prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti. Quest… - borghi_claudio : Non si può pensare di lasciare fuori i cittadini dalla scelta di come dovrà essere il loro futuro. Troviamo la data… - caotica95 : RT @Resili3nt2: Giulia mi ha strappato la prima risata del giorno, sa come farsi perdonare - AndreaLompio53 : RT @ricpuglisi: Egregio @Corriere, come mai pezzi aggressivi su Rocco Casalino compaiono sul vostro giornale solo dopo il drammatico calo… -