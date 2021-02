Italpress : Toti “Positive le aperture a Draghi” - CorriereCitta : Toti “Positive le aperture a Draghi” -

Ultime Notizie dalla rete : Toti Positive

Italpress

Poche le notizie, non c'è ancora la tempistica di apertura del Punto di primo intervento, ...del 118 - ma solo il potenziamento dell'elisoccorso L'unica vera novità è a detta diquello di ...Sono altri 7 i decessi di personeal Coronavirus registrati in Liguria, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. ... Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovannistasera ..."Abbiamo ribadito a Draghi che guardiamo con grande disponibilità allo sforzo che sta facendo e ci auguriamo che questo possa essere un governo che sommi le migliori energie del Paese, non la riedizio ...Il toto-ministri con i nomi che potrebbero entrare nel Governo Draghi: Capua, Panetta, Cottarelli, Severino, Gualtieri. Accedi! | LeggiOggi ...