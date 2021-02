Sprint di Pirelli | rumor spingono titolo in vetta al FTSE MIB

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,74%, dopo che ilè stato sospeso in asta di volatilità. Le azioni sono al momento le migliori delle blue chip. A fare da assist contribuiscono indiscrezioni stampa relative all’offerta vincolante per l’acquisto dell’Inter che sarebbe stata avanzata da BC Partners., dopo i cinesi di Suning, è il maggiore azionista dell’Inter con lo 0,37%. Il confronto delcon ilMIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gruppo attivo nella produzione di pneumatici rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità delda parte dei compratori. Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa ...

Tra i titoli a Piazza Affari, spunto di Pirelli (+5,58% teorico, in asta di volalitlita'). Bene anche Mediobanca (+0,94%) dopo che Leonardo Del Vecchio ha comprato ancora azioni sul mercato arrivando ...Rialzo per Pirelli, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,74%, dopo che il titolo è stato sospeso in asta ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - Avvio in rialzo per le Borse europee con Milano che resta piu' indietro. A Piazza Affari, che ...