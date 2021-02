Selvaggia Lucarelli attacca Maria De Filippi e Uomini e Donne (Di venerdì 5 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli su Instagram ha attaccato frontalmente Maria De Filippi e l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, dove due protagonisti del Trono Over si sono scontrati apertamente sul loro rapporto. Lui, Giancarlo, ha affermato di aver avuto dei rapporti intimi con lei, mentre la donna, Aurora, ha negato. Solo a quel punto Giancarlo è corso in camerino ed ha preso il proprio smartphone, dove ci sarebbero al suo interno i video dei loro incontri. “Non vedo Uomini e Donne quindi mi scuso se non sarò precisa nella ricostruzione degli antefatti, ma contano poco” – ha esordito su Instagram Selvaggia Lucarelli che ha poi continuato – “C’e? questa Aurora, una corteggiatrice, che ha frequentato ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 febbraio 2021)su Instagram hato frontalmenteDee l’ultima puntata andata in onda di, dove due protagonisti del Trono Over si sono scontrati apertamente sul loro rapporto. Lui, Giancarlo, ha affermato di aver avuto dei rapporti intimi con lei, mentre la donna, Aurora, ha negato. Solo a quel punto Giancarlo è corso in camerino ed ha preso il proprio smartphone, dove ci sarebbero al suo interno i video dei loro incontri. “Non vedoquindi mi scuso se non sarò precisa nella ricostruzione degli antefatti, ma contano poco” – ha esordito su Instagramche ha poi continuato – “C’e? questa Aurora, una corteggiatrice, che ha frequentato ...

