Seduta all’insegna del toro a New York

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,82%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna lo 0,77% rispetto allaprecedente, scambiando a 3.860 punti. A incidere sono le trimestrali delle grandi aziende, i progressi nei negoziati per il prossimo pacchetto di aiuti all’economia e i dati sul mercato del lavoro che vedono una stabilizzazionedelle richieste di sussidio alla disoccupazione. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,69%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,64%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+1,90%), beni industriali (+1,04%) e informatica (+0,91%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Visa (+3,57%), American Express (+3,41%), Travelers Company ...