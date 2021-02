Scafati | documenti falsi per reddito di cittadinanza | scoperta “furbetta” | sequestrati 14mila euro

Ultime Notizie dalla rete : Scafati documenti

Fanpage.it

...in arresto nella flagranza dei reati di 'possesso e fabbricazione diidentificativi falsi, sostituzione di persona nonché truffa in concorso' due persone D. P. S. di 76 anni nato a......dei reati di possesso e fabbricazione diidentificativi falsi , sostituzione di persona e truffa in concorso. L'arresto I truffatori sono due persone D. P. S. di 76 anni , nato ama ...Per oltre un anno e mezzo aveva incassato il reddito di cittadinanza, ma a quel sussidio non aveva mai avuto diritto: ora i carabinieri le hanno sequestrato 14mila euro, che erano depositati su due co ...E’ stato pubblicato questa mattina, sul sito del comune di Scafati (www.comune.scafati.sa.it) il calendario predisposto dall’ufficio “Servizi sociali” per la distribuzione dei buoni spesa agli aventi ...