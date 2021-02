Sanremo, Fedez chiede scusa a Francesca Michielin (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si è presentato con un mazzo di fiori in mano e in sottofondo Perdono di Tiziano Ferro. Così Fedez ha chiesto scusa a Francesca Michielin, con cui condividerà il palco di Sanremo. Le scuse del rapper sono dovute proprio al fatto che a causa di una gaffe social ha rischiato di impedire ai due di calcare il palco dell’Ariston. Per sbaglio Fedez aveva pubblicato su Instagram un breve estratto del brano ‘’Chiamami per nome’ che i due porteranno a Sanremo, violando così le regole del festival, che prevedono che la canzone scelta per il festival debba essere necessariamente un inedito e quindi mai pubblicata. Per questo quei pochi secondi di video hanno rischiato di far saltare tutto. Una volta incassata la volontà della Rai di non punire la coppia Fedez si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si è presentato con un mazzo di fiori in mano e in sottofondo Perdono di Tiziano Ferro. Cosìha chiesto, con cui condividerà il palco di. Le scuse del rapper sono dovute proprio al fatto che a causa di una gaffe social ha rischiato di impedire ai due di calcare il palco dell’Ariston. Per sbaglioaveva pubblicato su Instagram un breve estratto del brano ‘’Chiamami per nome’ che i due porteranno a, violando così le regole del festival, che prevedono che la canzone scelta per il festival debba essere necessariamente un inedito e quindi mai pubblicata. Per questo quei pochi secondi di video hanno rischiato di far saltare tutto. Una volta incassata la volontà della Rai di non punire la coppiasi ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - noveon9 : RT @lightvvoodde: francesca michielin che scopre che fedez ha spoilerato la loro canzone di sanremo su instagram - Piergiulio58 : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin per lo spoiler della canzone di Sanremo | L'HuffPost -