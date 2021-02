Roger Federer | le origini del mito | 20 anni fa a Milano la prima vittoria in un torneo Atp

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer

Roger Federer avrebbe vinto in maniera irregolare il suo primo torneo in carriera. A svelarlo è il giocatore con cui lo svizzero perse.Vent'anni di successi e non sentirli, o quasi. Nei giorni in cui Roger Federer ha annunciato il ritorno alle competizioni dopo un anno di stop, si celebra l'anniversario tondo tondo del suo primo succ ...